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Агент Миранчука рассказал подробности переговоров с «Аталантой» об уходе игрока

Агент Миранчука рассказал подробности переговоров с «Аталантой» об уходе игрока
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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, раскрыл подробности переговоров с «Аталантой» об уходе игрока. Напомним, россиянин перешёл в «Торино» на правах аренды с опцией выкупа.

«В сентябре будет два года с его приезда в Италию. Время шло, проходила адаптация. Конечно, ему хотелось больше играть, получать больше доверия и внимания.

«Аталанта» до последнего верила в Лёшу и утверждала, что клуб считает Алексея сильным игроком. Когда исполнительный директор Лука Перкасси дал добро на аренду, он сказал: «Для нас это очень сложный переход. Имиджево и экономически это минусовая сделка, мы идём вам навстречу из уважения к футболисту. Но для нас это больно».

Я ответил: «Мы отвечаем вам взаимностью, относимся с уважением. Вы два года утверждаете, что Алексей ― топ-игрок. Но игроками на поле руководит другой человек, который считает чуть-чуть по-другому». Хотя Гасперини тоже говорил, что не отдаст Лёшу, потому что считает его сильным, интересным игроком», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«В клубе сказали: «Это больно». Неизвестные детали перехода Миранчука «В клубе сказали: «Это больно». Неизвестные детали перехода Миранчука
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