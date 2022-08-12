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Стартует Ла Лига сезона-2022/2023: расписание 1-го тура, можно ли смотреть матчи в России

Стартует Ла Лига сезона-2022/2023: расписание 1-го тура, можно ли смотреть матчи в России
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Сегодня, 12 августа, стартует новый сезон чемпионата Испании. Матчем-открытием турнира станет игра «Осасуна» — «Севилья».

Полное расписание 1-го тура Ла Лиги сезона-2022/2023:

Пятница, 12 августа

  • «Осасуна» — «Севилья» (22:00 мск)

Суббота, 13 августа

  • «Сельта» — «Эспаньол» (18:00 мск)
  • «Вальядолид» — «Вильярреал» (20:00 мск)
  • «Барселона» — «Райо Вальекано» (22:00 мск)

Воскресенье, 14 августа

  • «Кадис» — «Реал Сосьедад» (18:30 мск)
  • «Валенсия» — «Жирона» (20:30 мск)
  • «Альмерия» — «Реал» (23:00 мск)

Понедельник, 15 августа

  • «Атлетик» — «Мальорка» (18:30 мск)
  • «Хетафе» — «Атлетико» (20:30 мск)
  • «Бетис» — «Эльче» (22:30 мск).

Матчи чемпионата Испании сезона-2022/2023 будут транслироваться в России на стриминговой платформе «Okko Спорт».

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

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