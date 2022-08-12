Агент Миранчука объяснил, почему игрок решил уйти из «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, почему игрок решил покинуть «Аталанту». Напомним, Миранчук присоединился на правах аренды к «Торино». При этом у «быков» есть право полноценного выкупа футболиста.

«Всё исходит от желания игрока. Нашей задачей было не перезапустить карьеру Миранчука заново, но попробовать что-то поменять, Лёша этого хотел, мы его желание выполнили. У Алексея теперь есть возможность со свежими силами выйти на новый уровень, подрасти в профессиональном плане. Мы посчитали, что переход в «Торино» будет перспективным для Миранчука. Спасибо его семье, брату и всем тем, кто его поддерживает. Теперь будем болеть за него и желать удачи», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.