Гаджиев: сказал Галицкому: «Стать первыми можно и с меньшим, чем у «Зенита», бюджетом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.



«Наша главная схватка была с ростовским СКА и «Чайкой», «Динамо» их превзошло. Если вы спрашиваете о сугубо дагестанских реалиях, то есть фактор, который часто игнорируется. Какой клуб ни возьми, все разговоры о бюджете, трансферах, приходе‑уходе тренеров и так далее. Спрашивают Сергея Галицкого в одной программе: «Когда сможете побороться за золото?» — «Когда у нас будет бюджет, как у «Зенита». Безмерно уважаю владельца «Краснодара», футболу не хватает таких людей, но в одном коротком диалоге сказал ему: «Стать первыми можно и с меньшим, чем у «Зенита», бюджетом».



Может, из‑за такого подхода я где‑то проигрывал. Шёл поперёк, не требовал дорогих покупок, а уповал на подготовку, старался раскрывать игроков. Есть основания считать, что процентов 40 футболистов нынешней РПЛ играют ниже своих возможностей. Сужу об этом на примере команд, которые тренировал. Сейчас в «Динамо» никому не известные ребята постепенно наращивают потенциал. Почему? Потому что основа, на которой строится спортивная подготовка, у нас на три порядка выше, чем у конкурентов по региону, как вы их называете.



За счёт чего? За счёт профессионалов. Проблема того же «Анжи» в их отсутствии или нехватке, поэтому мы выше. Суть в самой постановке задачи: не победить в дерби, а развивать футбол в регионе с помощью профессиональных людей», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

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