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Газизов: у нового формата Кубка России есть плюсы и минусы. Надо попробовать поиграть так

Газизов: у нового формата Кубка России есть плюсы и минусы. Надо попробовать поиграть так
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил новый формат Кубка России по футболу.

«Если говорить о новом формате Кубка России, давайте сначала попробуем. Пройдёт сезон, там будет ясно, что и как можно оценить. Мы всё это увидим и подведём итоги. Сейчас не хотелось бы быть голословным. Есть вопросы, свои плюсы и минусы, но надо попробовать поиграть так. А дальше будет видно», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

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