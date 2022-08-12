Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 5-го тура
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Сегодня, 12 августа, матчем «Факел» — «Урал» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 13 августа — «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.
В 5-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:
Пятница, 12 августа
- 19:30 мск, «Факел» – «Урал»;
Суббота, 13 августа
- 15:00 мск, «Локомотив» – «Крылья Советов»;
- 17:00 мск, «Зенит» – ЦСКА;
- 20:00 мск, «Динамо» – «Краснодар»;
Воскресенье, 14 августа
- 15:00 мск, «Химки» – «Ахмат»;
- 17:30 мск, «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»;
- 17:30 мск, «Оренбург» – «Торпедо»;
- 20:00 мск, «Спартак» – «Сочи».
Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Спартак» и ЦСКА – за четыре тура команды набрали по 10 очков.
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