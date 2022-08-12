Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 5-го тура

Сегодня, 12 августа, матчем «Факел» — «Урал» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 13 августа — «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.

В 5-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Пятница, 12 августа

19:30 мск, «Факел» – «Урал»;

Суббота, 13 августа

15:00 мск, «Локомотив» – «Крылья Советов»;

17:00 мск, «Зенит» – ЦСКА;

20:00 мск, «Динамо» – «Краснодар»;

Воскресенье, 14 августа

15:00 мск, «Химки» – «Ахмат»;

17:30 мск, «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»;

17:30 мск, «Оренбург» – «Торпедо»;

20:00 мск, «Спартак» – «Сочи».

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Спартак» и ЦСКА – за четыре тура команды набрали по 10 очков.