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«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 5-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2022/2023: расписание матчей 5-го тура
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Сегодня, 12 августа, матчем «Факел» — «Урал» стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральная игра тура состоится 13 августа — «Зенит» примет на своём поле ЦСКА.

В 5-м туре чемпионата России состоятся следующие восемь встреч:

Пятница, 12 августа

  • 19:30 мск, «Факел» – «Урал»;

Суббота, 13 августа

  • 15:00 мск, «Локомотив» – «Крылья Советов»;
  • 17:00 мск, «Зенит» – ЦСКА;
  • 20:00 мск, «Динамо» – «Краснодар»;

Воскресенье, 14 августа

  • 15:00 мск, «Химки» – «Ахмат»;
  • 17:30 мск, «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»;
  • 17:30 мск, «Оренбург» – «Торпедо»;
  • 20:00 мск, «Спартак» – «Сочи».

Напомним, на данный момент турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Спартак» и ЦСКА – за четыре тура команды набрали по 10 очков.

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