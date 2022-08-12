Игонин: ЦСКА и Федотов не позволят «Зениту» повторить историю матча с «Локомотивом»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Мы уже скорее ждём удивлений от «Зенита». В некоторых матчах, в которых и вопросов-то не должно быть, команда выглядит неважно. Во всех встречах, которые «Зенит» проигрывает, в большей степени футболисты виноваты сами, не так удивляет соперник…
От ЦСКА можно ожидать прагматичной игры. Не думаю, что стоит ждать крупного счёта, учитывая и тренера. Федотов и ЦСКА не позволят «Зениту» повторить историю матча с «Локомотивом». Если у ЦСКА что-то не будет складываться, не думаю, что они будут бежать вперёд и рисковать всем, увеличивая возможность пропустить много раз», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 августа 2022
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