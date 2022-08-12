Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: ЦСКА и Федотов не позволят «Зениту» повторить историю матча с «Локомотивом»

Игонин: ЦСКА и Федотов не позволят «Зениту» повторить историю матча с «Локомотивом»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА. Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Мы уже скорее ждём удивлений от «Зенита». В некоторых матчах, в которых и вопросов-то не должно быть, команда выглядит неважно. Во всех встречах, которые «Зенит» проигрывает, в большей степени футболисты виноваты сами, не так удивляет соперник…

От ЦСКА можно ожидать прагматичной игры. Не думаю, что стоит ждать крупного счёта, учитывая и тренера. Федотов и ЦСКА не позволят «Зениту» повторить историю матча с «Локомотивом». Если у ЦСКА что-то не будет складываться, не думаю, что они будут бежать вперёд и рисковать всем, увеличивая возможность пропустить много раз», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
ЦСКА поздравил Федотова с днём рождения и пожелал тренеру больших побед
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022