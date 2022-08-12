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В «Сочи» прокомментировали трансфер Егора Пруцева в «Црвену Звезду»

В «Сочи» прокомментировали трансфер Егора Пруцева в «Црвену Звезду»
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Спортивный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал трансфер полузащитника Егора Пруцева в «Црвену Звезду». Он отметил, что футболист обладает всеми данными для того, чтобы заиграть в Европе.

«Желаю удачи Егору Пруцеву, чтобы он реализовался в Европе. У него все данные есть, чтобы играть хорошо в футбол. Мы довольны этой сделкой, хорошая и имиджевая история для всех.

Мы всем хотим давать играть в основе, но не всегда есть для этого время и место. Смена клуба даёт простор для развития. Надеюсь, у Егора всё будет хорошо. Мы много в него вложили, много работали с ним в молодёжке. Парень он перспективный, поэтому надеюсь, что у него всё будет нормально», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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