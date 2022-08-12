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Юран: предложения поступают, нужно правильно выбрать

Юран: предложения поступают, нужно правильно выбрать
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался по поводу своего будущего. Специалист отметил, что ему поступают предложения, остаётся лишь принять правильное решение.

«Предложения поступают, сейчас посмотрю. Пока занимаюсь семьёй, домашними делами, которые чуть накопились. Параллельно по работе есть варианты, нужно сейчас правильно выбрать, принять решение.

Были ли переговоры с «Уралом»? Не хочу пока ничего комментировать», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Напомним, «Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды 10 августа. Генеральный директор клуба Дмитрий Ульянов аргументировал это «расхождениями у руководящего состава и главного тренера по нескольким ключевым вопросам, касающимся развития клуба».

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