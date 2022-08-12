Гришин: Федотов с «Сочи» уже обыгрывал «Зенит» на выезде. Постарается сделать это и с ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Фаворитом матча остаётся «Зенит», потому что команда сильнее по составу. Да и всё-таки «Зенит» играет в Петербурге, а дома они играют очень мощно.
ЦСКА сейчас на ходу. Играл не с такими сильными командами, но побеждать всё равно надо. Понравилась игра с «Факелом», в хорошем стиле обыграли воронежцев. Жду качественной игры с голами и моментами, за которые любят футбол.
Федотов с «Сочи» в прошлом году уже обыгрывал «Зенит» на выезде 2:1. Теперь постарается сделать это и с ЦСКА. Пока для него в ЦСКА прошло мало времени, сыграли четыре тура со слабыми соперниками. От игры с «Зенитом» можно оттолкнуться, посмотреть реальное состояние ЦСКА. Жду матча, чтобы сравнить составы команд», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 августа 2022
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