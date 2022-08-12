«Яндекс» сделал улучшенное предложение по партнёрству с Кубком России

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что компания «Яндекс» сделала улучшенное предложение по поводу партнёрства с Кубком России.
«Рабочая группа РФС получила обновлённое улучшенное предложение от «Яндекса». Лично мне нравятся такая высокая конкуренция и интерес к российскому футболу. Вчера лига высказала своё мнение о партнёрстве в рамках проведения Кубка России, основываясь на заключениях членов рабочей группы от РПЛ. Мы проинформировали о своём решении коллег из РФС, которые будут принимать финальное решение», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на общем совещании выбрали в качестве партнёров «Яндекс» и BetBoom. Окончательное решение будет принимать бюро исполкома или исполком РФС.
- 12 августа 2022
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