«Барселона» объявила о продаже ещё 24,5% прав на Barca Studios

Испанская «Барселона» на своём официальном сайте объявила о продаже 24,5% прав на Barca Studios (медиаслужба команды) за € 100 млн компании Orpheus Media.

«Этими инвестициями стратегические партнёры Barca Studios демонстрируют свою уверенность в ценности проекта и будущем цифрового контента в мире спорта», — сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Напомним, около недели назад «Барселона» продала 24,5% прав на Barca Studios компании Socios.com также за € 100 млн. Ранее также были проданы будущие доходы команды от телетрансляций. По сведениям источника, даже после активации четырёх экономических рычагов клуб будет вынужден добиться снижения зарплат футболистов на € 30–40 млн. На снижение зарплат уже согласились Жерар Пике и Серхио Бускетс.

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