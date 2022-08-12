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Тренер «Торино» прокомментировал подписание Алексея Миранчука

Тренер «Торино» прокомментировал подписание Алексея Миранчука
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о перешедшем в стан «быков» Алексее Миранчуке. Напомним, российский полузащитник перешёл в туринскую команду из «Аталанты» на правах аренды с последующим правом выкупа.

«Миранчук достаточно скоро адаптируется. У Алексея есть преимущество – он тренировался под руководством Гасперини. Это может позволить ему сразу выходить в стартовом составе.

Думаю, Миранчук знает, что нужно делать. За два года в «Аталанте» он не смог стать игроком стартового состава. Поэтому теперь ему представился отличный шанс. На мой взгляд, ему не нужно время на адаптацию – он выступал за «Аталанту», поэтому уже понимает, что должен делать», — приводит слова Ивана Юрича Sos Fanta.

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