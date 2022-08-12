Клопп — о потерянных очках с «Фулхэмом»: нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неудачном начале встречи с «Фулхэмом» (2:2). Он отметил, что нельзя опираться исключительно на статистику.
«Мы обсудили это сразу же после матча. Мы слабо начали, и мне это не понравилось. Я видел у игроков желание отыграться, но лучше начинать игру активно и сконцентрированно. Нам приходилось возвращаться в игру, и инициатива была у «Фулхэма».
После 55 матчей вы говорите мне, что мы слабо начинаем? Нельзя отыграть 63 матча и всегда доминировать. Иногда приходится как-то с этим справляться. Нужно взбодрить себя ещё до начала игры.
Мне не нравится, что вы выискиваете что-то в статистике, а потом говорите мне об этом так, словно это правда. Это неправда», – цитирует Клоппа Sky Sports.
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