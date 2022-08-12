Ринат Билялетдинов будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России

Российский специалист Ринат Билялетдинов сообщил, что будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России.



«Где-то месяц назад появилось предложение от президента «Нэфиса». Я с ним хорошо знаком. У меня летнее окно более-менее свободно. Команда осталась без главного тренера, появилось предложение помочь. Есть время, почему бы не помочь? Что дальше будет, я не могу сказать. Консультирую их по мере сил и возможностей», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

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