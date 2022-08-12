Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Билялетдинов будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России

Ринат Билялетдинов будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России
Комментарии

Российский специалист Ринат Билялетдинов сообщил, что будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России.

«Где-то месяц назад появилось предложение от президента «Нэфиса». Я с ним хорошо знаком. У меня летнее окно более-менее свободно. Команда осталась без главного тренера, появилось предложение помочь. Есть время, почему бы не помочь? Что дальше будет, я не могу сказать. Консультирую их по мере сил и возможностей», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».

Новость по теме
Газизов: у нового формата Кубка России есть плюсы и минусы. Надо попробовать поиграть так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022