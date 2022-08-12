Ринат Билялетдинов будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России

Российский специалист Ринат Билялетдинов сообщил, что будет консультировать любительский клуб «Нэфис» в 1/256 Кубка России.
«Где-то месяц назад появилось предложение от президента «Нэфиса». Я с ним хорошо знаком. У меня летнее окно более-менее свободно. Команда осталась без главного тренера, появилось предложение помочь. Есть время, почему бы не помочь? Что дальше будет, я не могу сказать. Консультирую их по мере сил и возможностей», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, победителем розыгрыша Кубка России в сезоне-2021/2022 стал московский «Спартак» под руководством итальянского наставника Паоло Ваноли. В финальном матче красно-белые обыграли столичное «Динамо» со счётом 2:1. По окончании сезона Ваноли покинул тренерский мостик «Спартака».
- 12 августа 2022
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:56
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:54
-
14:53
-
14:19
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:32
-
12:15
-
11:51
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:22