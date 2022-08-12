51-летний тренер Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что Никифоров присоединился к команде Валерия Карпина в статусе ассистента главного тренера. Он будет выполнять обязанности, которые ранее были возложены на Николая Писарева.

Напомним, ранее Николай Писарев, выполнявший роль ассистента Валерия Карпина, получил от РФС разрешение на совмещение работы в сборной и клубе и возглавил подмосковные «Химки», сменив на этом посту Сергея Юрана.

Ранее Юрий Никифоров был ассистентом тренера в казахстанском «Иртыше». Позже стал помощником Дмитрия Хохлова в «Кубани», а в 2017-м перешёл с ним в «Динамо»-2. В октябре 2017 года вошёл в штаб Хохлова в основной команде бело-голубых.