Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу

Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу
Комментарии

51-летний тренер Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сообщается, что Никифоров присоединился к команде Валерия Карпина в статусе ассистента главного тренера. Он будет выполнять обязанности, которые ранее были возложены на Николая Писарева.

Напомним, ранее Николай Писарев, выполнявший роль ассистента Валерия Карпина, получил от РФС разрешение на совмещение работы в сборной и клубе и возглавил подмосковные «Химки», сменив на этом посту Сергея Юрана.

Ранее Юрий Никифоров был ассистентом тренера в казахстанском «Иртыше». Позже стал помощником Дмитрия Хохлова в «Кубани», а в 2017-м перешёл с ним в «Динамо»-2. В октябре 2017 года вошёл в штаб Хохлова в основной команде бело-голубых.

Сборная России забанена, но поднимается в рейтинге ФИФА. Это как? Сборная России забанена, но поднимается в рейтинге ФИФА. Это как?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022