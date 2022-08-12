Определились корзины пути РПЛ на Кубке России по футболу

Утвержден новый формат Кубка России – 2022/2023, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).



Корзина 1: «Зенит», «Сочи», «Динамо», «Краснодар».

Корзина 2: ЦСКА, «Локомотив», «Ахмат», «Крылья Советов».

Корзина 3: «Ростов», «Спартак», «Пари НН», «Урал».

Корзина 4: «Химки», «Торпедо», «Факел», «Оренбург».



На этом этапе команды проведут друг против друга по два матча по круговой системе. Они будут распределены на четыре группы по четыре клуба в зависимости от посева.

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