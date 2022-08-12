Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, пора ли «Рубину» отправить Слуцкого в отставку

Российский специалист Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, пора ли «Рубину» отправить главного тренера клуба Леонида Слуцкого в отставку.



«Не пора ли отправить в отставку Слуцкого? Знаете, не мне и не вам решать — это вопрос к руководству. Оснований для смены тренера пока я не вижу. Не поменяли тренера, когда команда в РПЛ валилась. Потом форс-мажор и крупные поражения. Доверие осталось. Если тогда доверяли, то сейчас уж тем более можно доверять. Тем более что сыграно всего четыре тура. В этих турах «Рубин» мог выступить лучше, набрать больше очков — тогда вопросов бы не возникало.



«Рубин» — фаворит Первой лиги. Они должны относиться к сопернику так, чтобы не было недооценки. Это работа тренерского штаба и игроков. Пару лет назад «Крылья» стартовали неудачно, а затем набрали ход и заняли первое место досрочно. То же самое и здесь, нужно разогнаться. Сейчас «Рубин» набирает форму. Думаю, что кромсать и что-то делать — смысла нет. При должном отношении у «Рубина» конкурентов быть не должно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.