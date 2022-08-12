Александр Епуряну: ничего не слышал про приход Дзюбы, но помог бы ему освоиться

Защитник «Истанбул Башакшехир» Александр Епуряну отреагировал на возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в состав турецкого клуба.



«Честно говоря, про трансфер Дзюбы ничего не слышал, не могу сказать что-то конкретное по этому поводу. Дзюба — достаточно квалифицированный игрок, он пригодился бы очень многим командам. Сложно говорить насчёт конкретно «Истанбула», всё зависит от видения тренера и того, насколько он видит его в своих схемах или насколько игрок подходит философии. Если он придёт в команду и попросит помочь, помогу. Я любому новичку в нашей команде готов помочь, чем могу», — цитирует Епуряну «РБ-Спорт».



33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания контракта с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.

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