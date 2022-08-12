19-летняя нападающая «Ростова» прыгнула со скалы в воду. Видео

Нападающая женского футбольного клуба «Ростов» Анна Пешкова активно проводила свой отдых. В телеграм-канале Суперлиги появилось видео, как 19-летняя футболистка прыгает со скалы в воду.

Анна Пешкова начинала карьеру в мини-футболе, выступая в составе молодёжной команды «Мосполитех» из Москвы. В сезоне-2017/2018 Пешкова, которой на тот момент было 15 лет, стала победительницей и лучшим ассистентом Национальной мини-футбольной лиги.

Карьера в большом футболе началась для Пешковой в составе «Дончанки» (Новошахтинск), с которой два года назад она стала серебряным призёром первого дивизиона России. В 2021-м «Дончанка» была преобразована в «Ростов», который играл в высшем дивизионе. Пешкова является автором первого гола в истории донского клуба. По итогам сезона-2021 Анна стала лучшим бомбардиром команды с шестью голами и в июле того же года попала в расширенный состав сборной России.