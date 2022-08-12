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Эрик тен Хаг — о Рашфорде: он останется в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг — о Рашфорде: он останется в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда во французский «ПСЖ».

«Рашфорд действительно важен, вы видели это с первого дня — я очень доволен им и определённо не хочу его терять. Рашфорд входит в наши планы. Он останется в «Манчестер Юнайтед», – сказал Эрик тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее появилась информация, что парижский «ПСЖ» сделал Рашфорда своей целью для усиления атакующей линии команды. В минувшем сезоне АПЛ английский нападающий провёл 25 игр, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн.

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