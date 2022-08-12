Масалитин: матч с «Зенитом» — как лакмусовая бумага для ЦСКА, покажет все огрехи

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче армейцев с петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Зенит» и ЦСКА играют в атакующий футбол, в обороне не отсиживаются и автобусы не ставят. Есть классные исполнители в командах, в «Зените» их больше. Игра между главным фаворитом чемпионата и лидером покажет сильные и слабые стороны ЦСКА: куда развиваться и двигаться, какие позиции требуют усиления. Матч с «Зенитом» для ЦСКА будет лакмусовой бумагой — покажет все огрехи.



Понятно, что «Зенит» — по всем параметрам фаворит нашего чемпионата. Команда не первый год играет одним составом, усиливая некоторые позиции. У ЦСКА только началось всё получаться, сейчас происходит становление. «Зенит» после ничьей в Грозном будет мотивирован при своих болельщиках. Для «Зенита» ЦСКА хороший раздражитель. Федотов знает, как обыгрывать «Зенит». Знает их сильные и слабые стороны. Полагаю, он придумает что-нибудь новое и ЦСКА покажет хороший результат», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.