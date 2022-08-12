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Источник: «ПСЖ» переведёт нескольких игроков состава в резерв

Источник: «ПСЖ» переведёт нескольких игроков состава в резерв
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Как сообщает французское издание Sport.fr, парижский «ПСЖ» намеревается перевести несколько игроков состава в глубокий резерв.

По сведениям источника, клуб не рассчитывает на Андера Эрреру, Рафинью, Юлиана Дракслера, Лейвина Курзаву и Мауро Икарди. Эти футболисты уже тренируются отдельно от основной группы. Также в числе нежелательных находятся Тило Керер, Идрисса Гейе и Эрик Жуниор Эбимбе. В случае, если представленные футболисты не пожелают покинуть команду на правах полноценного трансфера или аренды, их переведут в глубокий резерв, где они смогут играть в матчах третьей французской лиги.

Напомним, ранее появилась информация, что парижский «ПСЖ» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. После этого главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что нападающий останется в команде.

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