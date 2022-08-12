Глушаков: были слухи, что я и Глебов могли перейти в «Динамо»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о слухах, связывавших его с переходом в московское «Динамо», и рассказал, что подобная информация всплывала и про хавбека «Ростова» Данила Глебова.
«Конкретных вариантов не было, чтобы кто-то позвонил. Да, вокруг слухи были, в том числе и про «Динамо». Про «Спартак» до сих пор говорят.
Если бы Шварц остался в «Динамо», я бы перешёл туда? Я тоже слышал эту историю. Мне говорили, что туда хотели ещё Глебова. Я у него спрашивал, он ничего не слышал. Были такие слухи, что нас двоих хотели закинуть в «Динамо», — сказал Глушаков в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube.
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