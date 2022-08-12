Тухель — об отношениях с Обамеянгом: у нас с ним никогда не было проблем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» прокомментировал свои отношения с нападающим «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, с которым немецкий специалист ранее работал в дортмундской «Боруссии».
«Я с большим удовольствием работал с Аубой. Некоторые игроки навсегда остаются «твоими», потому что от совместной работы между вами вырабатывается очень сильная «химия», Ауба – именно этот случай. Мы действительно очень близки. Даже когда он играл за «Арсенал», эта крепкая связь была актуальна.
Мои слова никак не связаны с ситуацией в «Арсенале», о которой я не буду давать лишних комментариев из уважения к этому клубу. Не мне говорить, что у них произошло, могу лишь сказать, что в Дортмунде у нас с ним никогда не было проблем», – сказал Томас Тухель на пресс-конференции.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 12 августа 2022
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:13
-
16:58
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:56
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:54
-
14:53
-
14:19
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:50
-
13:44
-
13:36