Тухель — об отношениях с Обамеянгом: у нас с ним никогда не было проблем

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» прокомментировал свои отношения с нападающим «Барселоны» Пьер-Эмериком Обамеянгом, с которым немецкий специалист ранее работал в дортмундской «Боруссии».



«Я с большим удовольствием работал с Аубой. Некоторые игроки навсегда остаются «твоими», потому что от совместной работы между вами вырабатывается очень сильная «химия», Ауба – именно этот случай. Мы действительно очень близки. Даже когда он играл за «Арсенал», эта крепкая связь была актуальна.



Мои слова никак не связаны с ситуацией в «Арсенале», о которой я не буду давать лишних комментариев из уважения к этому клубу. Не мне говорить, что у них произошло, могу лишь сказать, что в Дортмунде у нас с ним никогда не было проблем», – сказал Томас Тухель на пресс-конференции.

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