Глушаков: есть договорённость, что могу уйти в топ-команду, в том числе в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что у него есть договорённость с руководством команды о возможности уйти в топ-клуб.



«У меня в контракте есть пункт, можно сказать, я сам себе принадлежу. Все права рекламные и контрактные принадлежат мне. Если у меня будет хорошее предложение, то у меня есть договорённость с руководством «Химок», что я могу спокойно уйти. В любую команду? Нет, не в любую, мы договорились, что в топ-команду. Только «Спартак»? Есть ещё клубы, о которых я не буду говорить. Есть всего две-три команды, больше я никуда не пойду», — сказал Глушаков в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

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