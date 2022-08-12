«Вильярреал» договорился с «Тоттенхэмом» о подписании Ло Чельсо

Испанский «Вильярреал» договорился с лондонским «Тоттенхэмом» о подписании аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.



По сведениям инсайдера, клубы договорились об аренде игрока, которая может быть прервана в январе, если найдётся клуб, который пожелает оформить прямой трансфер игрока. При этом в договоре между самими командами не предусмотрено никакой опции выкупа.



Прошлый сезон Ло Чельсо провёл также в аренде в «Вильярреале», с которым дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю». В минувшем сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.

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