«Факел» — «Урал»: состав гостей на первый матч после увольнения Шалимова

Сегодня, 12 августа, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже матчем между «Факелом» и «Уралом» (Екатеринбург) будет дан старт 5-му туру Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток арбитра Владислава Безбородова прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Составы команд:
«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.
Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Шаваев, Шляков, Черняков, Квеквескири, Максимов, Ивахнов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичёв, Подберёзкин, Коновалов, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Быковский, Эмерсон, Сунгатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.
Главным арбитром матча «Факел» — «Урал» назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Адлан Хатуев (Грозный) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный судья — Константин Юданов (Москва). Арбитр VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва), её помощник — Дмитрий Мосякин (Москва).
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