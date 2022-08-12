«Помолодел на 10 лет». Фанаты оценили снимок Моуринью с украинской ведущей

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сфотографировался с украинской ведущей Дарьей Савиной. Поклонники португальского тренера отметили, что жизнь в Италии пошла ему на пользу.
«Жизнь в Италии вернула Жозе на десять лет назад», — написал один из фанатов.
«Комбо английских СМИ и работы в «Манчестер Юнайтед» заставило его стареть, как молоко», — добавил другой фанат.
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» чуть не разрушили его жизнь», — написал третий болельщик.
59-летний Моуринью тренирует «Рому» с лета 2021 года. Под его руководством команда финишировала на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии и победила в Лиге конференций. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Как фанаты «Ромы» приветствовали Жозе Моуринью в Риме год назад. Видеоролик:
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