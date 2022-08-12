«Уотфорд» принял предложение «Ноттингем Форест» по нападающему Эммануэлю Деннису

Английский «Уотфорд», выступающий сейчас в английском Чемпионшипе, принял предложение клуба «Ноттингем Форест» по переходу нигерийского нападающего Эммануэля Денниса. Сумма сделки составит около € 23,7 млн. Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Журналисты передают, что уже сегодня Деннис должен пройти медицинское обследование, поэтому он не будет включён в состав на матч с «Бёрнли», который должен состояться этим вечером. Хотя сумма сделки уже согласована, клубы ещё продолжают обсуждать окончательные детали трансфера. Личный контракт с нападающим уже согласован.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Эммануэль Деннис провёл 33 матча. На счету форварда 10 голов и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 12 августа 2022
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:36
-
19:23
-
19:22
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
18:54
-
18:46
-
18:44
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:51
-
17:49
-
17:40
-
17:36
-
17:30
-
17:17
-
17:13
-
16:58
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:56
-
15:39
-
15:34
-
15:29