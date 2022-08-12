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«Уотфорд» принял предложение «Ноттингем Форест» по нападающему Эммануэлю Деннису

«Уотфорд» принял предложение «Ноттингем Форест» по нападающему Эммануэлю Деннису
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Английский «Уотфорд», выступающий сейчас в английском Чемпионшипе, принял предложение клуба «Ноттингем Форест» по переходу нигерийского нападающего Эммануэля Денниса. Сумма сделки составит около € 23,7 млн. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Журналисты передают, что уже сегодня Деннис должен пройти медицинское обследование, поэтому он не будет включён в состав на матч с «Бёрнли», который должен состояться этим вечером. Хотя сумма сделки уже согласована, клубы ещё продолжают обсуждать окончательные детали трансфера. Личный контракт с нападающим уже согласован.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Эммануэль Деннис провёл 33 матча. На счету форварда 10 голов и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 14 млн.

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