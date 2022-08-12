Алдонин: не сомневаюсь, что ЦСКА доставит сложности обороне «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу предстоящего матча между армейцами и петербургским «Зенитом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сможет ли ЦСКА отобрать очки у «Зенита»? Вообще верится в это, судя по старту чемпионата. Понятно, что это тяжёлая задача — отобрать очки у «Зенита» в Питере. За последнее время это мало кому удаётся. Старт чемпионата добавляет оптимизма. Вызывает опасения игра в обороне. Мы прекрасно понимаем возможности ЦСКА в атаке и возможности игры «Зенита» в атаке. Такой проверки обороны ЦСКА ещё не было в этом чемпионате. То, что ЦСКА способен доставить сложности и неприятности обороне «Зенита», — в этом я не сомневаюсь», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13
- 12 августа 2022
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