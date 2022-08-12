Тухель — об усилении атаки: может произойти всё что угодно

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» прокомментировал возможное подписание синими нападающего в текущее летнее трансферное окно.



«Думаю, мы способны и усилить состав, и добавить ему глубины в атаке. Мы находимся в поиске высококлассного исполнителя, который будет хорош в личном плане и при этом будет иметь бешеное желание соревноваться на высочайшем уровне. Не всегда удаётся получить именно то, чего желаешь, поэтому мы сохраняем спокойствие, но и не теряем амбиций. До конца трансферного окна ещё есть несколько дней, может произойти всё что угодно», – сказал Тухель на пресс-конференции.



Напомним, ранее появилась информация, что «Челси» заинтересован в приглашении в команду форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

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