Булыкин: «Локо» должен бороться за медали в сезоне. Им надо проявить себя с «Крыльями»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче железнодорожников с самарскими «Крыльями Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» должен проявить себя против «Крыльев». «Крылья» – это не тот уровень. Будем надеяться, что «Локомотив» сможет исправить неудачный старт. По мастерству и качеству команда должна бороться в этом сезоне за медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится 13 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. В данный момент лидерами чемпионата являются московские ЦСКА и «Спартак» – у обеих команд по 10 очков. «Локомотив» расположился на 14-м месте – у них в активе два очка.

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