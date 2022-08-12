Экс-игрок «Спартака» Педро Роша перешёл в «Форталезу»

Бывший нападающий «Спартака» Педро Роша стал футболистом бразильского клуба «Форталеза». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Бразильский клуб выкупил 20% прав на 27-летнего игрока и подписал с ним контракт на сезон с возможностью продления ещё на год.

Вчера, 11 августа, «Спартак» объявил о расторжении контракта с Рошей. В августе 2017 года красно-белые заплатили за переход футболиста «Гремио» € 12 млн. С тех пор Педро в 19 матчах за первую команду «Спартака» забил гол и отдал две результативные передачи. Большую часть спартаковского времени Педро Роша играл на правах аренды в бразильских командах.

У «Спартака» трагедия, а «Зенит» буксует. Обзор 4-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #13: