«Динамо» объявило об аренде израильского полузащитника Карцева

Полузащитник «Маккаби» (Нетанья) и сборной Израиля Эден Карцев в ближайшее время подпишет контракт с «Динамо». Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста на сезон с возможностью выкупа. Об этом сообщается на официальном сайте «Динамо».

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).



В минувшем сезоне Карцев, чей отец родился в белорусском Витебске, в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. На счету Карцева также три матча в составе сборной Израиля.

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