«Ювентус» продвинулся в переговорах с Мемфисом Депаем

Туринский «Ювентус» продвинулся в переговорах с представителями нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо, сегодня представители клуба и футболиста провели позитивные переговоры и в скором времени стороны подпишут контракт.



Ранее источники сообщали, что «Ювентус» близок к подписанию с Депаем контракта, который будет действовать до 2024 года, а годовая зарплата игрока составит около € 5 млн. Также некоторые инсайдеры заявляли, что нападающим интересуются лондонский «Тоттенхэм» и неназванные турецкие клубы, но позже эта информация не подтвердилась.



Напомним, голландец стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.

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