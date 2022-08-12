Названы претенденты на приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Журнал France Football назвал список из 10 голкиперов, претендующих на получение приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

В список вошли Алисон Бекер («Ливерпуль», сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии), Мануэль Нойер («Бавария», сборная Германии), Яссин Боно («Севилья», сборная Марокко), Эдуард Менди («Челси», сборная Сенегала), Мик Меньян («Милан», сборная Франции), Ян Облак («Атлетико», сборная Словении), Кевин Трапп («Айнтрахт», сборная Германии) и Уго Льорис («Тоттенхэм», сборная Франции).

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. В декабре того же года награду получил Алисон Бекер, в 2020-м награда не вручалась, а годом позднее её обладателем стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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