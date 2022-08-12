Хави прокомментировал ситуацию с де Йонгом и Обамеянгом

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» высказался по поводу подвешенных ситуаций полузащитника Френки де Йонга и нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
«Я рассчитываю на Обамеянга. Те, на кого я не рассчитываю, знают это лично от меня. Я рассчитываю на Обамеянга, он нам очень помогает. Я в восторге от него. То же самое касается и де Йонга. Он интересный футболист, которого я могу задействовать в своём составе. Посмотрим, что будет после закрытия трансферного окна. С сегодняшнего дня и до 31 августа оно всё ещё открыто. Мы не знаем, что произойдёт», – сказал Хави на пресс-конференции.
Напомним, де Йонгом и Обамеянгом интересуется лондонский «Челси». И если ситуация с габонским нападающим зависит также от ухода Мемфиса Депая, то ситуация с голландским полузащитником выглядит сложнее, так как клуб до сих пор не смог договориться с ним об аннулировании зарплатного долга в размере € 20 млн.
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- 12 августа 2022
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