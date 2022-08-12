Йоканович — о новичке «Динамо»: Карцев может стать важным игроком для будущего

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал аренду полузащитника «Маккаби» Эдена Карцева. 22-летний израильский футболист проведёт в российской команде весь нынешний сезон: у «Динамо» будет право выкупа.

«Это молодой и сильный игрок, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля. Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).



В минувшем сезоне Карцев, чей отец родился в белорусском Витебске, в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. На счету Карцева также три матча в составе сборной Израиля.

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