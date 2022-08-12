Джо Коул прокомментировал трансферную политику «Челси»

Бывший футболист сборной Англии и «Челси» Джо Коул прокомментировал текущую трансферную кампанию лондонского клуба, а также возразил экспертам, критикующим подписания синих.



«Это были отличные сделки. Я читал от других экспертов, что политика «Челси» немного небрежна, но я не согласен. Кулибали в 31 год — один из лучших центральных защитников. Как ещё вы могли бы заменить Рюдигера? Нужна была готовая замена прямо сейчас. Фантастическая сделка. Нам нужны были голы и опыт в последней трети поля, и теперь у нас есть Рахим Стерлинг. Кукурелья очень хорош, и мы видели это в матче с «Эвертоном».

Карни Чуквуэмека из «Астон Виллы» — один из самых талантливых игроков Англии. Этот трансфер ещё более важен, когда вы понимаете, что подписание молодых игроков из Европы изменилось после Brexit. Важно, что, даже если мы заплатим немного больше, чем хотим, мы получим лучших молодых британских игроков для следующего поколения. Я думаю, что это трансферное окно ещё не закончилось, а оно уже стало отличным», – сказал Коул в интервью изданию Evening Standart.

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