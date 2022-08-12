Бувач считает, что новичок «Динамо» Карцев поможет команде со стабильностью и балансом

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании клубом полузащитника Эдена Карцева. 22-летний футболист арендован у «Маккаби» из Нетании до конца сезона с правом выкупа.

«Эден — настоящий атлет с великолепной техникой и с большим желанием прогрессировать и достигать высоких целей в карьере. Мы уверены, что ему не потребуется много времени, чтобы влиться в коллектив. Карцев поможет нам играть более стабильно и сбалансированно», — приводит слова Бувача пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Карцев — воспитанник «Маккаби» из Тель-Авива. Также полузащитник выступал за «Бейтар», «Хапоэль» «Кирьят-Шмону». В 2021-м столичный «Маккаби» продал его «Маккаби» из Нетании за € 520 тыс. (данные Transfermarkt).



В минувшем сезоне Карцев, чей отец родился в белорусском Витебске, в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу. На счету Карцева также три матча в составе сборной Израиля.

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