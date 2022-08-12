Главный тренер «Челси» Томас Тухель — о Петре Чехе: нам его очень не хватает

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» рассказал про то, как клуб переживает уход Петра Чеха, который ранее был техническим директором и спортивным советником лондонского клуба.



«Нам его очень не хватает, и он знает это лично от меня, так как мы виделись с ним на прошлой неделе. Я знаю, что многим в клубе его не хватает. Он ежедневно находился на тренировочной базе и был человеком, который олицетворял собой то, что значит быть конкурентоспособным, выступая за «Челси».



Он был впечатляющим и оказывал мне огромную помощь. Скажу честно, я никогда не получал такой огромной поддержки, наверно, это его главное качество. С учётом всего сказанного, он также является скромным и очень честным. У нас были фантастические отношения, но мы все должны уважать его решение.



Наверное, сейчас нам нужно обо всём позаботиться. Тут всё новое, включая линии общения. Каждый работник персонала, включая меня, должен выделиться и взять на себя ответственность», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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