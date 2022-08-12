Названы номинанты на награду лучшему молодому футболисту мира

Журнал France Football опубликовал список игроков, претендующих на получение «Трофея Копа» — награды лучшему молодому футболисту до 21 года.

В числе претендентов – Эдуарду Камавинга («Реал», сборная Франции), Гави («Барселона», сборная Испании), Карим Адейеми («РБ Зальцбург»/«Боруссия» Д, cборная Германии), Райан Гравенберх («Аякс»/«Бавария», сборная Нидерландов), Джуд Беллингем («Боруссия» Д, сборная Англии), Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии), Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», сборная Хорватии), Букайо Сака («Арсенал» Л, сборная Англии), Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).



Действующим обладателем награды является полузащитник «Барселоны» Педри. «Трофей Копа» вручается с 2018 года.