Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названы номинанты на награду лучшему молодому футболисту мира

Названы номинанты на награду лучшему молодому футболисту мира
Комментарии

Журнал France Football опубликовал список игроков, претендующих на получение «Трофея Копа» — награды лучшему молодому футболисту до 21 года.

В числе претендентов – Эдуарду Камавинга («Реал», сборная Франции), Гави («Барселона», сборная Испании), Карим Адейеми («РБ Зальцбург»/«Боруссия» Д, cборная Германии), Райан Гравенберх («Аякс»/«Бавария», сборная Нидерландов), Джуд Беллингем («Боруссия» Д, сборная Англии), Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии), Джамал Мусиала («Бавария», сборная Германии), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», сборная Хорватии), Букайо Сака («Арсенал» Л, сборная Англии), Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).

Действующим обладателем награды является полузащитник «Барселоны» Педри. «Трофей Копа» вручается с 2018 года.

Новость по теме
Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч», в нём нет Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022