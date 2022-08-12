Гвардиола хочет видеть в «Ман Сити» Лоди, он был близок к переходу в «Зенит» в 2019-м

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди входит в список трансферных целей главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Об этом сообщает Daily Telegraph. По сведениям источника, испанский специалист хочет получить ещё одну опцию на флангах обороны после ухода украинца Александра Зинченко в лондонский «Арсенал».

24-летний Лоди — воспитанник «Атлетико Паранаэнсе». В 2019 году «Атлетико» выиграл борьбу за футболиста у «Зенита». Тогда Ренан подписал длительный контракт с командой, который истекает в 2025 году. Всего за «матрасников» Лоди в 116 матчах забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Также на счету защитника 15 игр в составе сборной Бразилии.

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