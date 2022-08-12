Головин может впервые в нынешнем сезоне сыграть за «Монако» в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин включён в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном». Предыдущую встречу Лиги 1 26-летний россиянин пропускал из-за перебора жёлтых карточек в сезоне-2021/2022.

Напомним, «Монако» стартовал в чемпионате Франции с победы над «Страсбургом». В квалификации Лиги чемпионов команда Филиппа Клемана по сумме двух встреч уступила ПСВ (1:1, 2:3) в третьем раунде.

Головин выступает за французский клуб с 2018 года, перейдя из ЦСКА после удачного чемпионата мира в России. В 133 матчах за «Монако» Александр забил 17 голов и отдал 25 результативных передач. Соглашение между Головиным и «Монако» истекает в 2024 году.

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