Источник: Бускетс хочет уйти из «Барселоны» в 2023-м, чтобы поиграть в МЛС

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс намерен покинуть испанскую команду летом 2023 года, когда истечёт его контракт. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в «Твиттере». По сведениям источника, сине-гранатовые хотели бы подписать новое соглашение с 34-летним игроком, но сам Бускетс хочет покинуть клуб.

Бускетс — воспитанник «Барселоны», в составе которой он провёл всю карьеру. В 676 матчах Серхио забил 18 голов и отдал 40 результативных передач. В испанской команде полузащитник выиграл 32 трофея.



Ранее стало известно, что Бускетс, как и Пике, согласился на понижение зарплаты для помощи «Барселоне» с регистрацией футболистов.

Хави тепло приветствует футболистов «Барселоны» в раздевалке. Видеоролик: