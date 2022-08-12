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«Наполи» договорился о переходе нападающего Джованни Симеоне

«Наполи» договорился о переходе нападающего Джованни Симеоне
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«Наполи» договорился о переходе нападающего Джованни Симеоне из «Вероны». Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, сделка между клубами оформлена в виде аренды с оплатой со стороны неаполитанского клуба в размере € 3 млн.

Также в контракте есть пункт об обязательном выкупе в размере € 12 млн. Договор игрока с клубом будет действовать до июня 2027 года, годовая зарплата футболиста составит € 1,7 млн.

В прошлом сезоне Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, провёл 35 встреч в итальянской Серии А. На счету футболиста 17 голов и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 17 млн.

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