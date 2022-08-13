Тен Хаг хотел бы подписать в «МЮ» хавбека «Челси» Зиеша, они вместе работали в «Аяксе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приглашении в свою команду полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, с которым работал в амстердамском «Аяксе». Об этом сообщает Manchester Evening News.

29-летний Зиеш перешёл в «Челси» в 2020 году. В 83 матчах за синих полузащитник забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между «Челси» и Зиешем истекает в 2025 году.

Зиеш, родившийся в нидерландском городе Дронтен, выступал за сборную Марокко. Он прекратил выступления за национальную команду в 2021 году. В 40 матчах за Марокко Зиеш забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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