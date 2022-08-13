«Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона испанской Примеры

Встречей «Осасуны» с «Севильей» стартовал новый сезон испанской Примеры. Матч состоялся 12 августа на стадионе «Эль-Садар», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.



Хозяева смогли забить уже в самом начале первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий Чими Авила с передачи Рубена Пеньи.

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Буквально через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир, голевую передачу оформил Алехандро Гомес.

На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос смог реализовать 11-метровый удар, установив итоговый счёт встречи – 2:1.

В следующем туре «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет в родных стенах против «Вальядолида». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».