«Севилья» уступила «Осасуне» в стартовом матче нового сезона испанской Примеры

Встречей «Осасуны» с «Севильей» стартовал новый сезон испанской Примеры. Матч состоялся 12 августа на стадионе «Эль-Садар», стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск.
Хозяева смогли забить уже в самом начале первого тайма. На девятой минуте отличился нападающий Чими Авила с передачи Рубена Пеньи.
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Буквально через две минуты «Севилья» смогла сравнять счёт. Гол забил форвард Рафаэль Мир, голевую передачу оформил Алехандро Гомес.
На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос смог реализовать 11-метровый удар, установив итоговый счёт встречи – 2:1.
В следующем туре «Осасуна» примет дома «Кадис», а «Севилья» сыграет в родных стенах против «Вальядолида». Действующим чемпионом страны является мадридский «Реал».
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