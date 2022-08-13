Футболистка Казахстана Мукашова осудила разницу зарплат в мужских и женских командах

Футболистка сборной Казахстана и команды «Окжетпес» Ясмина Мукашова раскритиковала разницу зарплат в мужских и женских командах, которая существует в данный момент в стране.



«Чтобы вы понимали, у этих мужиков зарплата от миллиона, и таких тут больше 30. А у нас всю команду собери, где-то 2–3 миллиона, наверное, выйдет. И нам говорят: «На вас денег нет. Даже если есть, не сейчас их выплатим». На них, значит, есть деньги, а на нас, значит, нет. Это вообще как понимать? Как после такого разделения не стать феминисткой? У меня всегда спрашивают: «Вы, наверное, по полмиллиона получаете? Да, полмиллиона…» — высказалась Мукашова на своей странице в социальных сетях.

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